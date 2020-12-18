«Он верит, что выздоровеет»: талантливый врач из Башкирии столкнулся со смертельной болезнью

Последней надеждой семьи Шакировых стала клиника в Турции, где сейчас Радик находится со своей женой Гузэлью.

57-летний главный врач противотуберкулезного диспансера в Бирске в этом году столкнулся со смертельной болезнью. Радику Шакирову поставили диагноз острый лимфобластный лейкоз (рак крови). Он уже прошел лечение, но оно не дало никаких результатов. Сейчас он с супругой находится в одной из клиник Турции, ему требуется пересадка костного мозга.

СНАЧАЛА ПНЕВМОНИЯ, ЗАТЕМ СЛАБОСТЬ И АНАЛИЗЫ

В феврале 2020 года медик заболел вирусной пневмонией, мужчина лечился несколько месяцев, выздоровел только в мае, затем вышел на работу. Однако ненадолго – он снова начал температурить, плохо себя чувствовать, в делах постоянно уставал, появилась слабость. Радик Шакиров сдал необходимые анализы, по которым ему поставили рак крови.

Далее лечение в РКБ имени Куватова, затем в одной из клиник Петербурга, где его лечили современными методами. Врачи делали все, что могут, но улучшений не было, ремиссии добиться не удалось.

7 МИЛЛИОНОВ НА ЖИЗНЬ

Последней надеждой семьи Шакировых стала клиника в Турции, где сейчас Радик находится со своей женой Гузэлью.

- Перелет был очень тяжелый, с пересадками. В самолете постоянно становилось хуже и хуже, но нам так хорошо помогла служба сопровождения, спасибо им, - говорит Гузэль.

Чтобы выжить, врачу требуется трансплантация костного мозга. Донором, предварительно, станет его брат, который уже сдал почти все необходимые анализы.

- Операция обойдется примерно в 7 миллионов, но если брат не подойдет, как донор, то цена возрастет до 8,5-9 миллионов рублей, - рассказывает супруга.

«БЛАГОДАРИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ»

Семья Шакировых благодарит всех, кто помогает им. Сам Радик с 1997 года возглавляет Бирский противотуберкулезный диспансер, двое детей пошли по его стопам, тоже стали врачами, у медика уже растут двое внуков.

- Он верит и ждет, что выздоровеет. Мы молимся, - говорит Гузэль.

Вечером 17 декабря начали делать химию, как сообщают, близкие, врач переносит ее тяжело.

Перевод средств на лечение Радика Шакирова можно сделать по номеру карты Сбербанка 4279060010165785 или по номеру телефона 8-987-057-29-80 (получатель Радик Нургалеевич Ш.).