Она здесь власть: жительница Уфы годами судилась с мэрией и испортила жизнь всем соседям

Соседи женщины планируют через суд отменить установку перед домом откровенно уродливой конструкции Фото: Павел КРАЙНОВ

В морозный пятничный день перед домом напротив уфимского парка Победы собрались десятки местных жителей. Взбудораженные люди взывали к главе Башкирии, городской администрации, к судам и прокурорам. Почти все они - жильцы угловой многоэтажки, расположенной на перекрестке улиц Комарова и Первомайская. По обрывкам фраз и лицам участников общедомового собрания было видно – они готовятся выйти на тропу войны. Что же могло так разозлить простых уфимцев?

ЗАБОР ПРЕТКНОВЕНИЯ

По словам местных жителей, недавно со стороны улицы прямо перед окнами многоэтажки выросли шестиметровые стальные столбы. В скором времени они должны стать опорами так называемого «шумозащитного экрана». Или по-простому, забора, который отгородит дом от шума, доносящегося с проезжей части. А вместе с тем закроет окна первых двух этажей и спрячет красивый «сталинский» дом за конструкцией из металла.

Оказывается, возведения «шумозащитного экрана» через суд добилась одна из местных жителей, 55-летняя Елена Сафонова. Теперь проигравшая в Верховном суде уфимская мэрия вынуждена исполнить это решение. На сегодняшний день видно, что строители уже начали работу – стальные столбы лишнее тому доказательство.

Расстояние от столбов до фасада здания всего три метра Фото: Павел КРАЙНОВ

Несколько лет назад в этом месте уже стояла подобная конструкция, только высотой она была всего три метра и закрывала окна лишь на первом этаже. Более того, в прошлый раз установки «шумозащитного» забора добилась все та же жительница четвертого подъезда Елена Сафонова. Как оказалось, эта история длится уже не первый год, а ее главная героиня имеет сомнительную, если не сказать плохую репутацию среди соседей. Но, обо всем по порядку.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Пять лет назад Елена Сафонова, которая, кстати, называет себя художницей, подала в суд на городские власти с требованием огородить ее квартиру от шума, доносящегося с улицы Комарова. Долгая судебная тяжба привела к тому, что мэрия была вынуждена установить шумозащитный экран высотой в три метра вдоль всего дома. Но тише в квартире художницы не стало, поэтому она продолжила судиться с мэрией.

Так, например, в прошлом году она вновь подала иск к администрации Уфы, требуя компенсацию морального вреда за то, что власти так и не решили ее проблему – первый вариант забора не помог. В том же деле, материалы которого есть в распоряжении «КП-Уфа», Елена Сафонова потребовала проверить местных чиновников на «соответствие занимаемой ими должности по умственному и профессиональному развитию и пролечить у психиатра». Да, вы все правильно поняли: женщина хотела, чтобы бюрократов отправили на принудительное лечение из-за так и не решенной проблемы. Кстати, суд отказался решать судьбу чиновников, но зато присудил женщине компенсацию морального вреда в тысячу рублей.

Соседи Елены Сафоновой во всем винят художницу и хотят судиться Фото: Павел КРАЙНОВ

Соседи Елены Сафоновой едва ли не в один голос говорят, что судиться с органами власти – это ее хобби. В базе ГАС «Правосудие», где хранятся судебные дела, мы нашли три десятка исков, которые она подавала от своего имени. Почти везде ответчиками выступают городские власти, полиция, прокуратура и другие федеральные ведомства. В большинстве случаев художнице отказывали, но иногда и удовлетворяли ее требования. Вместе с моральной компенсацией.

Старший по «скандально известному» дому Алексей Пракин в беседе с «Комсомолкой» рассказал такой случай:

- Если вы изучите материалы судов, где она участвовала, то заметите, как она постоянно требует выплатить ей компенсации морального вреда. Но этим эта женщина не ограничивается. Когда стало понятно, что перед домом будут устанавливать новую конструкцию, она прошлась по магазинам, которые в нашем доме на первом этаже, и со смехом приговаривала в каждом из них: скоро вы закроетесь! Разве это нормально? – удивляется Алексей Пракин.

Скоро эту часть дома полностью закроет шумозащитный экран Фото: Павел КРАЙНОВ

ТИХО И ТЕМНО

Вернемся к вопросу о шумозащитном экране, который совсем скоро вырастет с трех до шести метров. Жители дома, обеспокоенные происходящим, решили взять ситуацию в свои руки и остановить «неординарную и странную» соседку. На собрании жильцов, где нам удалось побывать, местные жители собрали подписи против установки шумозащитного экрана и решили нанять юриста, который будет защищать их права.

- Вы только подумайте, что будет с жителями, если забор нам поставят? У нас большинство жильцов люди старшего поколения. Есть и те, у кого кона выходят только на улицу. Представляете, что будет с этими бабушками и дедушками, которые поутру проснувшись видят только темноту в окнах и ничего больше? А у нас сейчас обязательная самоизоляция для 65 плюс, - возмущается на собрании местная жительница.

Ее соседка по лестничной площадке приводит еще один аргумент. На наш взгляд, стальной, как сам будущий забор вдоль дома.

- Расстояние между забором и домом будет всего три метра. Да тут же никакая пожарная машина не проедет! А если, не дай бог, пожар в квартире, окна которой выходят только на проезжую часть? Что делать прикажете? – задает риторический вопрос женщина.

На собрании собственников квартир прозвучало еще очень много претензий к городским властям, суду и «странной» соседке, но все они сводились к тому, что почти никому шум с улицы не мешает. Да и защитный экран никому кроме Елены Сафоновой не нужен. Подтвердить или опровергнуть позицию художницы, к сожалению, не удалось – она не открыла дверь.

Елена Сафонова живет в четвертом подъезде и не открывает дверь даже участковому Фото: Павел КРАЙНОВ

Зато нелестных отзывов о ее победе в суде и о том, как эта победа испортила жизнь жильца, мы наслушались вдоволь.

-Квартиру я покупала в 2008 году с видом на парк. А после установки этого экрана мои окна упрутся в забор. Я, честно говоря, в ужасе. Почему я должна смотреть на стальной забор из-за какой-то сутяжницы, прошу прощения? - говорит жительница многострадального дома Галия Хайдарова.

По ее словам, до появления шумозащитного экрана перед домом, она ни разу не сталкивалась, ни с самой скандальной соседкой, ни с ее деятельностью. Летом этого года старший по дому попросил ее собрать подписи жильцов, чтобы подать заявку на благоустройство двора. Обойдя всех соседей, кого застала дома, она с подписными листами пришла в управляющую компанию и была шокирована тем, как ее там встретили.

- В управляющей компании мне, срываясь на крик, заявили: и слышать ничего не хотим о вашем доме! Оказывается, Сафонова постоянно судится с ними. Недавно коммунальщики пытались провести кронирование старых, сухих деревьев во дворе, так она добилась запрета едва ли не через суд! Мы все в шоке, - говорит соседка художницы.

Так выглядит двор многострадального дома №2 по улице Первомайская Фото: Павел КРАЙНОВ

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

В беседе с «Комсомолкой» старший по дому Алексей Пракин рассказал, почему против шестиметрового забора выступают не только жильцы дома №2 по Первомайской (он же дом №30 по улице Комарова).

- Главная наша претензия к этому шумозащитному экрану – из-за него становится небезопасно переходить дорогу. Наш дом находится прямо напротив парка Победы, туда приходит очень много людей, мамы с маленькими детьми гуляют. По пути многие идут мимо нашей многоэтажки. А из-за этой конструкции пешеходам приходится выходить на проезжую часть, чтобы посмотреть, можно ли перейти на другую сторону. Все потому, что забор перекрывает видимость – просто так по сторонам не посмотришь, - говорит Алексей Пракин.

Выходит, что, желая тишины и спокойствия, одна женщина создала множество проблем сразу для всех соседей и даже случайных прохожих, желающих просто перейти дорогу? Да еще и сделала это через суд. Кстати, Алексей Пракин отмечает, что никто из соседей не может понять, как ей вообще удалось победить городские власти в этом процессе. Зато все знают, как на самом деле можно было решить эту проблему.

- Весь этот вопрос можно решить простой установкой в ее квартире качественных пластиковых окон. А вместо этого суд принимает решение поставить у нас под носом забор, от которого все только страдают. У нее есть пластиковые окна, но насколько они защищают от шума с улицы – мы не знаем. Другой вопрос вот в чем: явно неадекватная женщина фактически терроризирует и нас и мэрию, постоянно судится с органами власти и даже требовала лечить чиновников городской администрации у психиатра. А почему городские власти сами не потребуют через суд проверить ее состояние? – задается вопросом Алексей Пракин.

Сосед неугомонной женщины отметил, что у жильцов дома к местным властям тоже есть претензия.

- Почему нас-то не спросили, хотим ли мы шумозащитный экран? Мы ведь собственники квартир, как ни как. По нашему законодательству, по крайней мере. А это значит, что наше мнение тоже должно быть услышано. Еще раз повторюсь, главная проблема здесь – безопасность дорожного движения. А уже потом и эстетика, и затемнение окон первого и второго этажей, - подчеркнул мужчина.

Из-за высоченного забора проблемы появятся и у посторонних пешеходов, желающих попасть в парк Победы Фото: Павел КРАЙНОВ

КОРЕНЬ ВСЕХ БЕД

Так в чем же корень всех бед жителей дома №2 по улице Первомайская в Уфе? Неужели в «несговорчивой сутяжнице» из четвертого подъезда? Каких только слухов не ходит про ее кипучую деятельность. И что Елена Сафонова якобы лично добилась переноса остановки общественного транспорта от того самого дома к соседнему, и что по ее прихоти в музее Боевой славы, что расположен напротив, перестали включать песни военных лет на весь парк и даже, что с минаретов мечети Ляля Тюльпан, расположенной неподалеку, больше не звучат призывы на молитву.

А может есть другая причина? Для этого мы решили копнуть глубже и изучить решение Октябрьского районного суда Уфы, по которому, в конечном счете, и должен появиться этот самый шумозащитный экран. Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что последний иск подавала вовсе не Елена Сафонова, а Роспотребнадзор по Башкирии. Женщина лишь выступила в качестве третьего лица. И в суд не явилась, кстати. Но решение все равно было вынесено.

- Уфимка пишет жалобы к нам на транспортный шум года с 2015. Превышения автомобильного шума действительно фиксировались, согласно протоколам лабораторных исследований. Но это проблема любого мегаполиса, - пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе ведомства. - Что касается вариантов решения проблем, то органы местного самоуправления должны принять любые меры для обеспечения защиты граждан от шума в жилых домах. Однако эти меры, в данном случае- шумозащитный экран - должен быть установлен с учетом всех норм инсталляции.

Под обращением к властям Башкирии подписались десятки жителей со всего микрорайона

Если упростить сложный чиновничий и юридический язык, то суд лишь обязывает мэрию решить проблему шума любым способом. А как это будет сделано решают уже сами городские власти. Почему именно они пошли именно таким путем, остается загадкой – с тех пор как началась эта история в Уфе поменялись уже два мэра. Не говоря уже о заместителях. Во всяком случае, в пресс-службе мэрии нам так и не смогли пояснить, почему было решено поставить именно шестиметровый забор вдоль дома, а не установить единственной жительнице, жалующейся на шум, например, шумоизоляцию в квартире.

Мы не считаем, что в проблемах жильцов дома №2 по улице Первомайской виноваты исключительно районные и городские власти. Но сам способ решения проблемы вызывает вопросы. Все потому, что в решении суда нет ни единого слова про шумозащитный экран - лишь требование привести уровень автомобильного шума в соответствие с санитарными нормами и правилами. А может городские власти, и администрация Орджоникидзевского района Уфы попросту не поняли, чего именно хочет уфимка Елена Сафонова? Возможно, на этот вопрос мы получим ответ, когда ее соседи начнут судиться против установки шумозащитного экрана.