Владелицу башкирского пансионата, где в пожаре погибли 11 человек, отправили под стражу

Расима Махиянова просила оставить ее под домашним арестом, но суд принял другое решение

В Башкирии владелице пансионата для престарелых «Дом милосердия», где накануне в страшном пожаре погибли 11 постояльцев, следователи предъявили обвинение и заключили под стражу на два месяца. Напомним, 43-летней Расиме Махияновой вменяют «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших смерть по неосторожности двух и более человек». Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии, сама женщина и ее адвокат горячо возражали против такого решения и просили оставить Расиму Махиянову под домашним арестом, однако, суд решил оставить ее в следственном изоляторе до 15 февраля 2021 года. В настоящий момент следователи продолжают изымать всю документацию пансионата, опрашивать руководство и родственников погибших, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что трагедия разыгралась накануне ночью в селе Ишбулдино Абзелиловского района. Там около трех часов ночи загорелся деревянный одноэтажный дом с мансардой, в котором проживали 14 постояльцев – многие из них были инвалидами и не могли передвигаться самостоятельно. Точную причину возгорания следователи и дознаватели МЧС до сих пор так и не назвали.

Несмотря на то, что пансионат позиционировал себя как социальное учреждение, у него не было необходимой лицензии, в доме отсутствовали системы пожаротушения, не было даже центрального водопровода. Когда на веранде начался пожар, сиделка в окно вытащила трех постояльцев, после чего дом полностью заволокло едким дымом. Всего бесстрашной женщине удалось спасти троих пожилых мужчин, остальные 11 постояльцев погибли. Власти Башкирии сразу заявили, что полностью возьмут на себя расходы по похоронам, а родственникам обеспечат помощь психологов.