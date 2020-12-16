Извещение о проведении запроса предложений

- Газопоршневой агрегат ГПА-1 ГПА-ТЭЦ «Ассы»: Когенерационная установка САТ 1000 SPE контейнерного исполнения на базе газопоршневого двигателя Caterpillar G3516. Электрическая мощность 1030 кВт, Тепловая мощность 1,2 Гкал. Наработка 50871 час., год выпуска 2002, вес 30 тн, состояние исправное: Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, д. Ассы.

- Газопоршневая мини ТЭЦ-1 фирмы Иенбахер Газопоршневой двигатель JMC-320 GS-NLS, мощность 0,973 МВт, Генератор MC 173 F2-CG, мощность 1,064 МВт, наработка 61 192 часа, год выпуска 2001, состояние исправное, по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Энергетиков, 60., ТЭЦ-4

- Газопоршневая миниТЭЦ-2 фирмы Иенбахер:Газопоршневой двигатель JMC-320 GS-NLS, мощность 0,973 МВт, Генератор MC 173 F2-CG, мощность 1,064 МВт, наработка 72 732часа, год выпуска 2001, состояние исправное, по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Энергетиков, 60, ТЭЦ-4.

Газопоршневой агрегат мини ТЭЦ Юматово:Газопоршневаякогенеративная установка JMC-320 GS-N.LC производства фирмы «Jenbacher» Австрия. Год выпуска 2002, эксплуатировалась с 2003 г., по 2017 г. Наработка 101 055 часов. Требуется проведение капитального ремонта по наработке. Исполнение контейнерное. Электрическая мощность 0,973 МВт, тепловая мощность 1,12 Гкал/час, по адресу: 450045, г.Уфа, ул. Энергетиков, 60, Уфимская ТЭЦ-4.

Котлоагрегат № 6 Уфимской ТЭЦ-4, Е-220-100ГМ – Общий вес 711,717 т, по адресу: 450045, г.Уфа, ул. Энергетиков, 60, Уфимская ТЭЦ-4.

Котлоагрегат № 15 Уфимской ТЭЦ-4, ТГМ-84Б – Общий вес 988,528 т, по адресу: 450045, г.Уфа, ул. Энергетиков, 60, Уфимская ТЭЦ-4.

Котел № 10 Уфимской ТЭЦ-1, двухбарабанный, вертикально-водотрубный- Общий вес 472,1 т, по адресу: 450029, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74/2.

Котлоагрегат № 1 Стерлитамакской ТЭЦ типа ТП-230-2 (Е-230/100 ГМ) – Общий вес 853,63 т, по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 10.

Котлоагрегат № 2 Стерлитамакской ТЭЦ типа ТП-230-2 (Е-230/100 ГМ) Общий вес 833,15 т, по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 10.

Котлоагрегат № 3 Стерлитамакской ТЭЦ типа ТП-41 (Е-230/100 ГМ) Общий вес 831,05 т, по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 10.

Турбогенератор № 7 Стерлитамакской ТЭЦ типа Р-50-130/13, ротор генератора и возбудитель отсутствуют. Общий вес 344,59 т, из них медь 9,3 т, латунь 3,2 т, по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 10.

Котлоагрегат № 7 Стерлитамакской ТЭЦ типа ТГМ-84 (Е-420/140 ГМ) Общий вес 1269,01 т, по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 10.

Котлоагрегат № 11 Стерлитамакской ТЭЦ типа ТГМ-84/Б (Е-420/140 ГМ) Общий вес 1354,78 т, по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 10.

Котел водогрейный № 4 Ново-Стерлитамакской ТЭЦ типа КВГМ-100 Общий вес 136 т, по адресу: Республика Башкортостан, Стерлитамакский район Ново-Стерлитамакская ТЭЦ.

Котел № 10 Салаватской ТЭЦ типа ТП-41. Общий вес 499,1494 т, из них медь 0,5492 т, по адресу: РБ, г.Салават-6 северная промзона, территория СТЭЦ.

Цена Объекта продажи:

Цена продажи Газопоршневого агрегата ГПА-1 ГПА-ТЭЦ «Ассы» составляет 5 340 000 (пять миллионов триста сорок тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% - 890 000 (восемьсот девяносто тысяча) рублей.

Цена продажи Газопоршневой мини ТЭЦ-1 фирмы Иенбахерсоставляет 6 510 000 (шесть миллионов пятьсот десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% – 1 085 000 (один миллион восемьдесят пять тысяч) рублей.

Цена продажи Газопоршневой миниТЭЦ-2 фирмы Иенбахер составляет 6 522 000 (шесть миллионов пятьсот двадцать две тысячи) рублей, в т.ч. НДС 20%– 1 087 000 (один миллион восемьдесят семь тысяч) рублей.

Цена продажи Газопоршневого агрегата мини ТЭЦ Юматово составляет 5 424 000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС 20% - 904 000 (девятьсот четыре тысячи) рублей.

Цена продажи Котлоагрегата № 6 Уфимской ТЭЦ-4 составляет 13 140 000 (тринадцать миллионов сто сорок тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% - 2 190 000 (два миллиона сто девяносто тысяч) рублей.

Цена продажи Котлоагрегата № 15 Уфимской ТЭЦ-4 составляет 10 308 000 (десять миллионов триста восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% - 1 718 000 (один миллион семьсот восемнадцать тысяч) рублей.

Цена продажиКотла № 10 Уфимской ТЭЦ-1 составляет 8 712 000 (восемь миллионов семьсот двенадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% - 1 452 000 (один миллион четыреста пятьдесят две тысячи) рублей.

Цена продажи Котлоагрегата № 1 Стерлитамакской ТЭЦ составляет 8 746 000 (восемь миллионов семьсот сорок шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% - 1 486 000 (один миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей.

Цена продажи Котлоагрегата № 2 Стерлитамакской ТЭЦ составляет 6 960 000 (шесть миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% - 1 160 000 (один миллион сто шестьдесят тысяч) рублей.

Цена продажи Котлоагрегата № 3 Стерлитамакской ТЭЦ составляет 7 956 000 (семь миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% - 1 326 000 (один миллион триста двадцать тысяч) рублей.

Цена продажи Турбогенератора № 7 Стерлитамакской ТЭЦ составляет 8 256 000 (восемь миллионов двести пятьдесят шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% - 1 376 000 (один миллион триста семьдесят шесть тысяч) рублей.

Цена продажи Котлоагрегата № 7 Стерлитамакской ТЭЦ составляет 17 496 000 (семнадцать миллионов четыреста девяносто шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% - 2 916 000 (два миллиона девятьсот шестнадцать тысяч) рублей.

Цена продажи Котлоагрегата № 11 Стерлитамакской ТЭЦ составляет 16 800 000 (шестнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% - 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей.

Цена продажи Котла водогрейного № 4 Ново-Стерлитамакской ТЭЦ составляет 36 132 000 (тридцать шесть миллионов сто тридцать две тысячи) рублей, в т.ч. НДС 20% - 6 022 000 (шесть миллионов двадцать две тысячи) рублей.

Цена продажи Котла № 10 Салаватской ТЭЦ составляет 6 180 000 (шесть миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% - 1 030 000 (один миллион тридцать тысяч) рублей.

Организатором Запроса является: ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» в г. Уфа; адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.3, контактное лицо Гилязова И.М., контактный телефон (347)222-86-28, доб.72-268, адрес электронной почты: Gilyazova_IM@interrao.ru

Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе, размещена в открытом доступе на официальном сайте ПАО «Интер РАО» (http://etp.interrao-zakupki.ru).

Срок приема заявок на участие в отборе: с 17.12.2020 до 27.01.2021.

В случае, если на дату окончания приема предложений по лоту не зарегистрировано ни одной заявки на участие в процедуре, срок приема заявок на участие в отборе продлевается на период с 28.01.2021 по 28.02.2021.

Запрос предложений не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статей 447-449 ГК РФ. У Организатора или Продавцане возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта по итогам отбора.

Кучкаров Радик Барыевич: 8(347)222-86-25 доп.72-228, адрес электронной почты: kuchkarov_rb@interrao.ru.

По вопросу подачи предложений:

Гилязова Ирина Маратовна, телефон: 8(347)222-86-28, доп. 72-268, адрес электронной почты:Gilyazova_IM@interrao.ru.

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