«Мусорная» реформа: промежуточные итоги и перспективы

Совсем скоро исполнится два года с момента, как в Башкирии начали претворять в жизнь «мусорную» реформу. За это время заработал институт региональных операторов, увеличилось количество контейнеров – причем, повсеместно, внедрили систему отслеживания вывоза отходов, а отдельное внимание уделяется раздельному сбору мусора и экологичной утилизации.

Эти и другие вопросы стали темой обсуждения очередного круглого стола «Комсомольской правды». А отвечали на них представители власти, регоператоров и промышленности.

ЧТО БУДЕТ С ТАРИФАМИ

Недавно выросли тарифы на вывоз ТКО, что, конечно, не могло не вызвать недовольства жителей республики. Однако официально власти заявляли: тарифы – экономически обоснованные. А еще сообщается, что это – не предел.

- С января 2019года регоператоры работали по сниженному тарифу, 70 и 35 рублей. Результаты работы, свидетельствующие о том, что выросло качество оказания услуг, позволили повысить тариф за вывоз отходов, но эти цифры до сих пор – ниже экономически обоснованной цены, - поясняет Карина Давлетова, начальник отдела по организации обращения с отходами Министерства природопользования и экологии РБ. - Возможно, к 1 июля 2021 года стоимость оказания услуги увеличится до 96 рублей - это тариф, утвержденный для региональных операторов Госкомитетом РБ по тарифам.

Специальных скидок для льготников не будет. Как пояснили представители регоператора, такие категории населения получают возмещение через социальные службы.

ПОЧЕМУ ТАК ДОРОГО?

Но в чем заключается та самая «экономическая обоснованность»? Во-первых, это более высокое качество оказания услуги. Возможно, вы заметили, что теперь в вашем дворе мусорные баки уже не так часто заполняются до краев, в деревне ваших родителей появились специальные контейнеры.

- На сегодня сферой деятельности регоператоровохвачены все населенные пункты республики, - говорит Карина Давлетова. - Контейнерными площадками в количестве более 20 000 и контейнерами для отходов оборудованы не только города и крупные поселения, но даже маленькие деревни. Также работает автоматизированная система отслеживания вывоза ТКО.

Говоря о цене, нужно учесть и расходы регоператоров.

- Большая часть расходов, порядка 80%, это транспортирование ТКО, - поясняет Ринат Биккинин, первый заместитель генерального директора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». – Полигонов во многих районах пока нет, поэтому приходится возить отходы в другие. Кроме того, увеличился охват населенных пунктов, количество площадок возросло. Отсюда и большие расходы на транспортировку мусора. Нужно учитывать, что техника, которая работает на полигонах, и обработка отходов – тоже деньги.

ЧТОБЫ МУСОР ВЫВОЗИЛИ ВОВРЕМЯ

В апреле 2020 года в республике заработала специальная автоматизированная система отслеживания вывоза ТКО.

- «ТКО Башкортостан» - это государственная информационная система, пока она работает в тестовом режиме, официальный старт планируется на январь 2021 года, - рассказывает представитель Минэкологии РБ. – Пока мы устраняем недочеты, но уже сейчас можем говорить про хороший результат: порядка 98% контейнерных площадок контролируется через эту систему. Оцифрованы данные по 22000 контейнерным площадкам муниципалитетов, по 7000 площадкам, расположенным на территориях юридических лиц, загружены графики вывоза мусора, и с лета эта система активно используется. Эта система позволяет оперативно рассматривать сообщения граждан, и устранять проблемы, полезна она и для регоператоров, которые могут следить за работой водителей мусоровозов.

Итак, принцип работы: водители мусоровозов фотографируют контейнерную площадку до вывоза и после выгрузки отходов из контейнеров, и загружают фото в систему. Когда появляются новые площадки, их сразу переводят в «цифру» и добавляют в систему, ставят в график, а обслуживать начинают уже на следующий день.

Кроме сотрудников регоператоров, к ней имеют доступ руководители муниципалитетов. А вот обычный житель республики зайти в систему не может, но в состоянии повлиять на процесс иными способами. Например, можно позвонить на горячую линию Минэкологии -8 (347) 218-03-90 (с 9 до 18 часов), или на горячую линию своего регоператора.

- Для населения также работает система «Инцидент», - отмечает Ринат Биккинин. – Проблемы по жалобам, которые поступают туда, как правило устраняются в течение суток.

- За год поступило порядка 700 жалоб в систему «Инцидент», по нашим объектам это примерно 10-15% обращений, - добавил Андрей Яматин, пресс-секретарь регионального оператора по обращению с ТКО по зоне №1.- Нам нравится работать с этой системой, достаточно оперативно отрабатываем все обращения, обычно в течение суток уже есть результат. Есть и динамика: например, по сравнению с февралем 2020-го, и обращений стало меньше, и их отработка идет быстрее.

ПРО НЕЛЕГАЛЬНЫЕ СВАЛКИ

«Мусорная» реформа это не только про вывоз отходов из дворов, но и про ликвидацию стихийных свалок. Кто вообще должен заниматься этой проблемой?

- По закону, несанкционированные свалки должны устранять собственники земельных участков, - говорит Карина Давлетова. - С 1 января 2019 года, когда заработал институт регоператоров, происходит такая процедура: регоператоры отправляют уведомления собственникам участков об устранении свалки, и если в определенный срок собственник не принял мер, то эту обязанность принимают на себя регоператоры, впоследствии взыскивая расходы с собственника участка.

В прошлом году, по данным Минэкологии РБ, ликвидировали 604 стихийные свалки, а в текущем – 390. И эта работа, как утверждают в министерстве, будет продолжаться до конца 2024 года.

По словам представителей регоператоров, большая часть таких свалок - дело рук не рядовых жителей, а недобросовестных перевозчиков.

- По нашей зоне в настоящее время 187 таких участков, - отмечает Ринат Биккинин. – Больше половины таких свалок устроили нерадивые перевозчики, которые собирают крупный мусор, например, после сноса здания, и вместо того, чтобы везти на полигон, сбрасывают в ближайший овраг. Недавно только был инцидент в Уфе: машина выгрузила отходы прямо в природоохранной зоне. Благо, заметили местные жители, сняли на камеру, мы нашли эту машину, заставили их вернуться и загрузить отходы обратно.

НОВЫЕ ПОЛИГОНЫ И МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Оказывается, за счет увеличения денежных поступлений, регоператоры будут строить новые мусоросортировочные комплексы и полигоны для хранения ТКО.

- Все регоператоры представили свои инвестпроекты, - рассказывает Карина Давлетова. – Объекты планируется построить в Дюртюлинском, Мелеузовском, Благоварском, Салаватском, Балтачевском, Давлекановском, Чекмагушевском и ряде другихрайонов. В настоящее время на территории Башкирии действуют 34 полигона и 13 мусоросортировочных комплексов.

Хватит ли их? По словам представителя Минэкологии РБ, наполняемость полигонов составляет 54%, 8 полигонов - уже на стадии заполнения, их хватит всего на 1-2 года. Именно поэтому важно строить новые объекты. В том числе, мусоросортировочные комплексы.

Но вот к появлению новых полигонов для размещения отходов местные жители относятся, мягко говоря, с недоверием. Оправданы ли их опасения?

- Участок для строительства полигона выбирается на основании результатов инженерных изысканий. Всегда проводятся соответствующие экспертизы и общественные слушания. Мы обязательно учитываем мнение жителей муниципалитетов, - подчеркивает представитель Минэкологии Башкирии.

Но новые полигоны ситуацию не спасут. Участники круглого стола утверждают: важно перейти как можно быстрее на раздельный сбор отходов.

ПРО КУЛЬТУРУ В БЫТУ И НА ПРОИЗВОДСТВЕ

- В республике установлено 1900 контейнеров для раздельного сбора пластика, - говорит Карина Давлетова. - Мы видим, что заинтересованность людей растет, часто поступают звонки: контейнер заполнился, вывозите. И даже снимают на видео, какой транспорт приезжает. Жалуются, мол, приехал тот же мусоровоз, который смешанный мусор вывозил. Мы объясняем, что ТКО вывозят по графику и, например, стекло или пластик никогда не вывозят вместе со смешанными отходами.

Продвигают культуру не только сверху, власти региона, но и на предприятиях Башкирии. В АО «ПОЛИЭФ», дочерняя организация нефтехимической компании СИБУР, относятся к этому очень серьезно.

- Мы уделяем много внимания вопросам экологии, у нас на предприятии практика раздельного сбора отходов внедрена с 2012 года, - рассказывает Анна Рогозина, начальник отдела экологии ПОЛИЭФ. – Установлены специализированные контейнерные площадки для отдельных видов: бумага, картон, стекло, пластик, металл. Из отходов мы стараемся выделять вторичные ресурсы, которые поставляем компаниям, специализирующимся на переработке. К примеру, за 2020 год мы передали предприятиям 1,5 тысячи тонн отходов на утилизацию. Так мы сокращаем количество ТКО, размещаемого на полигонах, и развиваем вторичное использование сырья. Это важно и потому, что система работает не только на предприятии - наши работники несут эту культуру в свой дом.

Регоператоры говорят, что они также заинтересованы в развитии культуры.

- Сейчас еще мало сортированных отходов, и он все равно смешан: одного пластика только несколько разных видов, а каждому нужна своя технология обработки, - поясняет Ринат Биккинин. – Хочется, чтобы больше людей были вовлечены, и чтобы больше заводов участвовали в переработке. Финляндия шла к этому 30 лет, и у нас может получиться, достаточно только взять за основу чужой опыт, учиться на чужих ошибках.

«ЗЕЛЕНАЯ» ГРАНУЛА – ЧТО ЭТО?

Сортировка отходов – это экологический вызов, тренд. Благодаря ей упрощается процесс утилизации, появляется больше возможностей использовать вторсырьё в производстве. Некоторые передовые идеи реализуются и в Башкирии.

- СИБУР реализует новый проект, - говорит Владимир Яшин, советник генерального директора ПОЛИЭФ по связям с госорганами. - Сейчас наше предприятие производит ПЭТ из первичного сырья, но мы модернизируем производство, чтоб вовлекать ПЭТ-флексу, для производства новой продукции.

А теперь – подробнее.

ПЭТ-флекса или хлопья - это очищенная от загрязнений и других видов пластика, дробленая бутылка из-под напитков, - разъясняет процесс Сергей Овсянников, главный эксперт функции «Устойчивое развитие» СИБУР. - Этот материал будет вовлекаться в процесс синтеза, и на выходе мы будем получать, со сути - первичную гранулу, но – с добавлением вторсырья. Мы не будем использовать саму бутылку – будем вовлекать полуфабрикат от предприятий-переработчиков. Это важнейший проект компании в области экономики замкнутого цикла. Сейчас мы приступили к стадии реализации.

«На данный момент мы не нашли локальных поставщиков ПЭТ-флексы», - утверждают в компании. Поэтому пока ПОЛИЭФ будет работать с поставщиками сырья из других регионов.

АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНЫЙ ПРОДУКТ

Терминология не совсем понятна для всех. Что же будут производить на предприятии? Как рассказали в компании СИБУР, это будет материал – ПЭТ гранула, используемая для производства упаковки для пищевой продукции: пластиковых бутылок, контейнеров и т.д. Безопасен ли этот материал?

Используемое сырье проходит несколько стадий переработки. Если посмотреть на этот процесс от самой бутылки, то выглядит он следующим образом: использованные бутылки поставляются на перерабатывающее предприятие, где их сортируют по цветам, прессуют и ставят в очередь на производство ПЭТ-флексы. Поскольку краситель удалить при данной технологии невозможно, разноцветные бутылки перерабатывается отдельно. Это в том числе требование нашего предприятия – мы будем закупать бесцветную и голубую флексу, поскольку необходим стабильный цвет гранулы. Прочие цвета, обычно в смешанном виде идут на различные технические применения, где нет требований по цвету. Далее происходит процесс измельчения бутылки, мойка хлопьев, удаление прочих видов пластика и иных видов загрязнения. На выходе – та самая чистая ПЭТ-флекса, которую мы будем вовлекать в свое производство.

Но на этом этапе процесс очистки не заканчивается – уже на заводе ПОЛИЭФ будет осуществляться фильтрация расплава, материал будет стабилизирован по свойствам и уже после этого будет смешение с первичным полимером. Конечная продукция – это ПЭТ гранулят, чистый стандартизированный по качеству материал, - поясняет Сергей Овсянников. - Эта продукция однозначно может контактировать с пищевой продукцией. Добавлю, что есть требования техрегламента, включающие ряд показателей на сырье для производства упаковки. Данные показатели будут подтверждаться лабораторными исследованиями государственных центров гигиены и эпидемиологии.

- Уже прошли общественные слушания, проект также прошел государственную экологическую экспертизу в Центральном аппарате Роспотребнадзора, сейчас находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе, - пояснила Анна Рогозина.

КАК ИЗМЕНИТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОЛОГИЮ

Для будущего потребителя это безопасно. А как изменится воздействие на экологию?

Реализация проекта позволит снизить углеродный след. 34000 тонны ПЭТ-флексы это 1,2 млрд пластиковых бутылок. А нам нужно будет до ста тысяч тонн, чтобы выйти на мощности, которые мы планируем, - говорит Анна Рогозина. - То есть те миллиарды бутылок из-под напитков, которые могли бы оказаться на полигонах – отправятся на переработку. Сам процесс переработки также будет меньше влиять на окружающую среду: выбросы от производства ожидаются минимальные, а для их очистки перед возвращением в атмосферу будет установлено специальное оборудование. Сокращение углеродного следа по нашему предприятию предполагается на 4%.

Как отмечают в ПОЛИЭФ, благодаря нововведению, предприятие станет меньше потреблять ресурсов для того же объема производства. Правда, воды это особо не касается, но и тут промышленники нашли решение.

- Мы сейчас рассматриваем технические решения по очистке сточных вод, - поделилась Анна Рогозина. – Где предполагается, что до 70% потребляемой свежей воды будем замещать максимально очищенной оборотной водой.

«ПЕРЕРАБОТКА – ЭТО ТРЕНД»

В компании СИБУР подчеркивают, что если изначально, в 2015 году о переработке вторсырья говорили в ключе расширенной ответственности предприятий, то сейчас это уже больше относится к социальной ответственности бизнеса.

- Использование вторсырья - это тренд. На Западе он принят повсеместно: никто не боится включать вторичное сырье в процесс, где уже доказана безопасность его применения, более того – есть даже ряд целых показателей, которые должны быть обеспечены за счет вторичного сырья в упаковке, сейчас 25% - это доля вторичного сырья в пищевой ПЭТ упаковке к 2025 г. в ЕС, - рассказывает Сергей Овсянников. – Мы предлагаем рынку решение, но развитие сегмента переработки точно нуждается в системных мерах господдержки. Со своей стороны, мы заинтересованы в локальных производителях ПЭТ флексы, готовы обеспечить долгосрочный спрос.

ПЕРСПЕКТИВА: НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

- В 2019 году мы утвердили Стратегию развития компании в области Устойчивого развития до 2025 года, по сути это карта наших приоритетных направлений развития, - рассказывает Сергей Овсянников. – В частности, мы установили цель по вовлечению вторичного сырья в производство ПЭТ.

В компании СИБУР подчеркивают, что они прорабатываются и другие направления экономики замкнутого цикла с вовлечением вторичного сырья в производственный цикл. Для реализации таких проектов, в Стратегии предусмотрено – увеличение на 50% финансирования НИОКР проектов, направленных на переработку полимерных отходов, - поделился представитель компании. – Мы изучаем разные решения и технологии, моделируем различные подходы к подготовке сырья, смотрим на возможность вовлечения продуктов в нефтехимический синтез для получения новых полимеров и иных продуктов.

Так что, если вы отчаялись собирать крышечки или не можете ответить себе на вопрос: для чего сортируете бутылки от общего мусора, вот вам ответ – в том же направлении двигаются и власти, и социально ответственный бизнес. А значит, общими силами, сократить вредное воздействие на экологию получится.